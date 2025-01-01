В Перми закрылось кафе Wine Mouse Оно входило в состав холдинга «Национальная кухня» ресторатора Олега Полякова Поделиться Твитнуть

В центре Перми на ул. Сибирской закрылось кафе Wine Mouse (бывшее кафе «Сочи»). Точка общепита входила в состав пермского ресторанного холдинга «Национальная кухня» Олега Полякова. В конце прошлого года руководство заведения провело ребрендинг и сменило название и концепцию.

По данным телеграм-канала «Что Где Есть в Перми», последним днем работы Wine Mouse стало 29 сентября. Причины закрытия не уточняются.

Как ранее писал «Новый компаньон», весной этого года холдинг «Национальная кухня» анонсировал ребрендинг нескольких своих ресторанных сетей, в их числе «Хуторок», «Пельменная» и «Компот».

Сообщалось, что изменения коснутся оформления помещений, ассортимента блюд и качества сервиса. По словам владельца группы Олега Полякова, название «Хуторяне» — один из претендентов на замену текущего названия сети «Хуторок».

