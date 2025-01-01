Спрос на свадебную фотосессию в Перми вырос на 80% В ПФО рост составил 58% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты платформы «Авито Услуги» проанализировали динамику спроса на свадебные фотосессии за лето 2025 года и сравнили данные с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Авито», в Перми спрос на свадебную фотосессию в сравнении с прошлым годом вырос в 1,8 раз (на 80%). В целом в регионе интерес увеличился в 1,6 раз (на 60%). Значение по Пермскому краю выше, чем в Приволжском федеральном округе: спрос на услуги свадебного фотографа увеличился на 58% по сравнению с прошлым годом.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что аналитики «Авито» по случаю презентации нового iPhone 17 изучили изменение стоимости новых смартфонов Apple в Перми в августе и сравнили текущие цены с январём 2025 года. Самым востребованным смартфоном от Apple стал iPhone 16 Pro (12% продаж). В августе 2025 года эту модель в среднем брали за 85 тыс. руб.

