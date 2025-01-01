В Перми с начала года новые iPhone подешевели более чем на 20% Больше всего снизились цены на iPhone 13 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито» по случаю презентации нового iPhone 17 изучили изменение стоимости новых смартфонов Apple в Перми в августе и сравнили текущие цены с январём 2025 года.

Самым востребованным смартфоном от Apple стал iPhone 16 Pro (12% продаж). В августе 2025 года эту модель в среднем брали за 85 тыс. руб., что на 23% меньше, чем в январе этого года. iPhone 16 Pro Max с долей в 9% обычно покупали за 94 тыс. руб. Это на 21% меньше, чем в начале года. Доля продаж iPhone 16 составила 8% (59 тыс. руб., снижение в цене на 20%).





Кроме того, на iPhone 13 пришлось 7% продаж, в среднем эта модель с начала года подешевела на 33% (32 тыс. руб.), а iPhone 15 (5% продаж) обычно покупали на 22% дешевле, чем в январе 2025 года, — за 51 тыс. руб. А iPhone 16 Plus в среднем покупали за 70 тыс. руб. — с января цены снизились на 25%.

