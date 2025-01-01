Из Прикамья в Казахстан с начала года вывезено 3 тысячи саженцев За это время оформлено 30 фитосанитарных сертификатов Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала года из Пермского края в Казахстан вывезено 3334 саженца лиственных и хвойных пород (рябина, черёмуха, берёза, сосна и ель). Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, за это время на продукцию оформлено 30 фитосанитарных сертификатов.

В понедельник, 29 сентября 2025 года, состоялась очередная проверка партии саженцев, предназначенных для экспорта в Казахстан. Управление Россельхознадзора осуществило карантинный фитосанитарный контроль 240 шт. саженцев рябины и отобрало пробы продукции. Их передали в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР».





Лабораторная экспертиза показала, что в продукции нет карантинных вредных организмов. На саженцы оформлены фитосанитарные сертификаты.





Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский край с начала 2025 года отправил 35 тыс. куб. м лесопродукции хвойных и лиственных пород в Таджикистан. Это значение чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в Республику было отправлено 32,7 тыс. куб. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.