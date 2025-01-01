С начала года из Пермского края вывезено 35 тысяч «кубов» древесины в Таджикистан Это на 7% больше аналогичного периода 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Пермский край с начала 2025 года отправил 35 тыс. куб. м лесопродукции хвойных и лиственных пород в Таджикистан. Это значение чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в Республику было отправлено 32,7 тыс. куб. м. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В четверг, 18 сентября, сотрудники Управления провели карантинный фитосанитарный контроль очередной партии древесины для её экспорта в Таджикистан (200 куб. м). Были отобраны образцы лесопродукции и переданы в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР».





Лабораторная экспертиза показала, что в продукции нет карантинных вредных организмов. На партию древесины были оформлены фитосанитарные сертификаты.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что из Прикамья была отправлена первая партия клеёной фанеры в Саудовскую Аравию.

