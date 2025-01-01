Пермский край отправил первую партию фанеры в Саудовскую Аравию Продукция прошла проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Из Прикамья была отправлена первая партия клеёной фанеры в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Во вторник, 23 сентября, сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 74 куб. м клеёной фанеры, предназначенной для экспорта в Саудовскую Аравию. Вся продукция прошла лабораторные анализы, проведённые в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Экспертиза показала, что древесина соответствует нормам. На партию было оформлено два фитосанитарных сертификата.





Ранее вывоза клеёной фанеры из региона в Саудовскую Аравию не было.





В пресс-службе также добавили, что с начала года из Пермского края вывезено 7676 «кубов» клеёной фанеры в Китай, Таиланд, Турцию, Саудовскую Аравию, что чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года (7591 куб. м).

