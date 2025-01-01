Подрядчик строительства школы в Сиве Прикамья приступил к работам Идёт подготовка свайного поля Поделиться Твитнуть

Фото: Минстрой Пермского края

В Сивинском муниципальном округе Пермского края подрядчик приступил к строительным работам школы. В настоящее время исполнитель готовит свайное поле, а также ведёт работы по подключению наружных сетей.

Напомним, трёхэтажное здание будет построено рядом с основным корпусом школы, по ул. Ленина, 57. Площадь участка, занимаемая зданием школы, ориентировочно составит 0,4 га. Как ранее сообщали в краевом правительстве, корпуса будут соединены между собой тёплым переходом. В новом здании будут учиться 8-11 классы. Здесь разместят кабинеты биологии и информатики с лаборантскими, физики, химии, иностранного языка, обеденный зал на 150 посадочных мест, а также спортзал с душевыми. Корпус будет рассчитан на 300 учащихся.





Подрядчиком выступает «Юнайт», компания выполнит работы за 482 млн руб. Финансирование будет осуществляться из краевого и муниципального бюджетов. Гарантийный срок на объект устанавливается на пять лет. Строительство планируется завершить в 2027 году.

