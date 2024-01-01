Алёна Бронникова В Сивинском округе Прикамья построят новую школу за 482 млн рублей Работы должны быть завершены в 2027 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Сивинском муниципальном округе Пермского края к 2027 году построят новый корпус МБОУ «Сивинская СОШ» на 300 мест. Конкурс на разработку проекта и возведение здания выиграло ООО «Юнайт». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, приступить к работам застройщик должен 30 сентября 2024 года, к строительству — 2 июля 2025 года. Выполнить работы необходимо до 29 декабря 2026 года. Срок окончания исполнения контракта — 31 марта 2027 года.

Трёхэтажное здание будет построено рядом с основным корпусом школы, по ул. Ленина, 57. Площадь участка, занимаемая зданием школы, ориентировочно составит 0,4 га. Как ранее сообщали в краевом правительстве, корпуса будут соединены между собой тёплым переходом. В новом здании будут учиться 8-11 классы. Здесь разместят кабинеты биологии и информатики с лаборантскими, физики, химии, иностранного языка, обеденный зал на 150 посадочных мест, а также спортзал с душевыми.

В ходе торгов начальная цена не изменилась. «Юнайт» выполнит работы за 482 млн руб. Финансирование будет осуществляться из краевого и муниципального бюджетов. Гарантийный срок на объект устанавливается на пять лет.

В феврале в проект краевого бюджета на 2024-2026 годы были внесены поправки, в том числе касающиеся увеличения объёма расходов на развитие сферы образования на 2 млрд руб., из которых 1,5 млрд было решено направить на возведение новых объектов в Перми, Нытве, Сиве, д. Большая Мось и п. Сергеевский.

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