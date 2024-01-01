Проекты и достижения В минувшие выходные Пермский край принял участие в Международной выставке «Россия» на ВДНХ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

На Международной выставке-форуме «Россия» 17 и 18 февраля прошли тематические дни «Наука и университеты» и «Образование». В них приняли участие и делегации от Пермского края.

День образования

В День образования 18 февраля на выставке были организованы тематические площадки, где демонстрировались достижения российских регионов в области образования. На стенде ВДНХ под руководством краевого министра образования и науки Раисы Кассиной работала делегация Пермского края, в состав которой вошли также советник министра, учитель истории и обществознания школы «Диалог» Екатерина Горошенкина, посол Форума классных руководителей от региона Ирина Романкевич, команда центра поддержки и выявления одарённых детей «Академия первых» и детского технопарка «Кванториум».

Посетители стенда узнали о ключевых показателях региональной сферы образования, которые удалось достигнуть за последние пять лет. В рамках реализации инициированных президентом Владимиром Путиным нацпроектов «Образование» и «Демография» в Пермском крае были построены и открыты новые здания 31 школы и 29 детских садов. Благодаря федеральной программе по капитальному ремонту школ были обновлены пять общеобразовательных учреждений, в ближайшие три года преобразятся ещё 54 школы, в том числе благодаря краевой поддержке.

Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Губернатором на 2024-2026 годы в проект краевого бюджета были внесены поправки в части увеличения расходов на реализацию социальных проектов на встрече с членами фракции партии «Единая Россия» в краевом Заксобрании 13 февраля. На развитие сферы образования планируется дополнительно выделить 2 млрд руб., из них 1,5 млрд направят на возведение новых объектов.

В частности, новые школы построят на улицах Ветлужской и Веденеева в Перми, в Нытве и Сиве, новый детский сад появится в д. Большая Мось в Пермском округе, где проживают многодетные семьи, а также совмещённая с детским садом школа в п. Сергеевский Гайнского округа. В рамках реализации федеральной программы по проведению капремонта школ будут обновлены 44 здания общеобразовательных учреждений. Поправки к бюджету предусматривают 511 млн руб. на ремонт ещё 10 школ за счёт края.

Посетители стенда узнали также о развитии дополнительного образования и профилизации школ. В регионе на данный момент работают 144 профильных класса, создано 470 школьных спортклубов, 390 школьных театров, допобразованием охвачены 86,6% ребят.

Помимо этого, на выставочном стенде Пермского края 18 февраля были представлены изобретения воспитанников технопарка «Кванториум». Софья Серянина и Андрей Кузякин создали стресс-детектор, который рассчитывает и анализирует уровень стресса человека. Корпус прибора распечатан на 3D-принтере. Изобретение измеряет пульс через датчики, высчитывает индекс стресса по формуле Баевского. В дальнейшем ребята планируют синхронизировать его со смартфоном для формирования рекомендаций по питанию и образу жизни.

Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Сергей Балашов представил проект «Дрон без ключа» — квадрокоптер, детали которого распечатаны на 3D-принтере. Он собирается, как конструктор "Лего", в случае поломки или утери детали быстро воспроизводятся при помощи 3D-печати, использовать его можно в образовательном процессе. Обучение работе с квадрокоптером стало одним из основных направлений в беспилотной робототехнике. Ученики знакомятся с его устройством, осваивают управление и учатся программировать его на автономный полёт.

В воскресенье также состоялась пленарная сессия «Разговоры о важном: сфера образования». Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов рассказали о достижениях российской системы образования, развитии системы воспитания и поддержке педагогического сообщества. На встрече советников региональных министров образования с Сергеем Кравцовым Екатерина Горошенкина сообщила о создании в пермских школах воспитывающего пространства. Среди удачных примеров она назвала школу № 22, новый корпус школы «Точка», Сылвенскую школу и другие.

«Даже новое пространство требует оформления, стены не должны быть пустыми. Пространство должно быть воспитывающим. Каждая минута нахождения ребёнка в школе должна способствовать достижению образовательных целей. Нам необходимо было определить направления изменения пространства школ, пути и ресурсы его обновления. Эта задача стала для нас со вторым советником министра Ольгой Чечулиной одной из основных на нашем посту», — рассказала она.

Школы организуют в рекреациях краеведческие уголки с QR-кодами, цитатами местных писателей и исторических личностей, выставки детских работ и проектов. В данный момент советники министра образования Пермского края помогают сформировать концепции строящихся и действующих школ, где запланирован капремонт, а также продумать дизайн-проекты пришкольных территорий, преображение которых в регионе проходит в рамках проекта «Школьный двор». Этот проект реализуется по инициативе губернатора Прикамья. В прошлом году было обустроено 43 площадки, в этом году преобразятся ещё 98.

День науки и университетов

В День науки и университетов на ВДНХ гости могли познакомиться с передовыми исследованиями современных учёных, инновациями в образовании, посетить научно-популярные лекции, интерактивные игры, мастер-классы и увидеть презентации проектов российских вузов на стендах регионов.

Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

При участии заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука, исполнительного директора бизнес-блока ВЭБ.РФ, представителей российских вузов и региональных органов власти 17 февраля состоялся круглый стол «Партнёрства в сети современных кампусов». Заместитель председателя Правительства Пермского края Дмитрий Самойлов представил слушателям модель партнёрства между субъектами при создании межвузовского кампуса «Будущее Пармы», которая получила высокую оценку Минобрнауки России.

Дмитрий Самойлов подчеркнул, что проект создания сети таких кампусов в рамках нацпроекта «Науки и университеты» концептуально изменил подходы к сотрудничеству краевого правительства, высших учебных заведений и бизнеса. Несмотря на то что вузы не входят в полномочия региональной власти, взаимодействие с ними оказалось выстроено на очень высоком уровне благодаря личному управлению проектом губернатором Дмитрием Махониным.

«У нашего кампуса восемь вузов-бенефициаров, и каждый из них в инициативном порядке участвует в создании тематических блоков. Кроме того, наши индустриальные партнёры прекрасно понимают экономические и социальные эффекты от реализации проекта и принимают активное участие в формировании учебно-лабораторного корпуса, который станет центром научно-технологического развития региона», — рассказал вице-премьер.

Для интеграции в деятельность кампуса в Прикамье представителей научного сообщества и бизнеса региональная рабочая группа под руководством Дмитрия Махонина спроектировала 11 лабораторий в пяти наиболее актуальных направлениях межвузовского учебно-научного взаимодействия: «Недра Пармы» (цифровые технологии добычи и освоения недр), «Здоровье Пармы» (бионика, цифровая медицина и лекарственное конструирование), «Технологии Пармы» (новые технологии машиностроения), «Пространство Пармы» (пространственное развитие и инженерная инфраструктура), «Душа Пармы» (развитие и трансформация человеческого капитала). Вузы принимают активное участие с начала проработки целевой модели и инфраструктуры кампуса, к работе привлечены также крупнейшие промышленные предприятия региона.

По словам Андрея Омельчука, партнёрства в реализации таких масштабных проектов играют одну из ключевых ролей, так как они позволяют решить задачу создания центров научно-технологического развития в муниципалитетах. Он отметил продуктивность управленческой модели Прикамья в части выстраивания партнёрства всех субъектов реализации проекта.

В Пермском крае особое внимание и поддержка уделяются образованию и науке. На эти цели из бюджета ежегодно направляется около 600 млн руб. Как сообщил Дмитрий Махонин 13 февраля на ежегодном приёме научной общественности, приуроченном ко Дню российской науки, исследованиями в регионе сейчас занимается более 9,5 тыс. человек. На приёме губернатор сообщил о решении увеличить со следующего года размер ежемесячной выплаты докторам наук.

В этом году на премию в области науки за значимые исследования и изобретения было выдвинуто 73 заявки, званием удостоены 18 учёных, достигших высоких результатов в химии, физике, технических и гуманитарных науках, медицине, геологии, биологии и сельском хозяйстве, экономике, социологии и др. Всего за 26 лет этой награды удостоены более 400 пермских учёных. Глава региона подчеркнул, что развитие страны напрямую связано с открытиями в разных областях науки.

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