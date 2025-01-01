Оборот общепита в Прикамье за год вырос на 0,2% Положительную динамику показал оборот розничной торговли в целом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот индустрии общественного питания в Прикамье за восемь месяцев 2025 года составил 34,2 млрд руб., что на 0,2% больше аналогичного показателя 2024 года в сопоставимых ценах. Об этом говорят данные Пермьстата.

Оборот розничной торговли в целом в январе-августе 2025 года составил 585,4 млрд руб., что на 1,5% больше, чем в январе-августе 2024 года. В макроструктуре доля непродовольственных товаров за указанный период оказалась выше продовольственных и составила 50,5%, доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — 49,5%.

«Оборот розничной торговли края в январе-августе 2025 года на 98,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка; доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,5%», — добавили в Пермьстате.

Кроме того, к 1 сентября объём товарных запасов в организациях розничной торговли сложился на уровне 51,1 млрд руб. Это соответствует 38 дням торговли.

По итогам семи месяцев розничный товарооборот в Пермском крае превышал показатель аналогичного периода прошлого года на 1,2%. При этом оборот предприятий общепита показывал отрицательную динамику на 1,1% год к году.

