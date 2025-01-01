За семь месяцев года оборот общепита в Прикамье снизился на 1,1% В абсолютных цифрах он составил 29,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по июль 2025 года розничный товарооборот в Пермском крае достиг 506 677,1 млн руб., превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 1,2% (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Пермьстат.

В структуре розничной торговли Пермского края в январе-июле 2025 года непродовольственные товары заняли 50,1%, а на долю продуктов питания, включая напитки и табачные изделия, пришлось 49,9%.

Основную часть розничного товарооборота края в январе-июле 2025 года (98,5%) обеспечили торговые организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынков. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках составила 1,5%.

Оборот предприятий общественного питания в Пермском крае за аналогичный период составил 29 589,4 млн руб., что на 1,1% ниже уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

На 1 августа 2025 года объём товарных запасов в розничных торговых организациях составил 51 587,0 млн руб., обеспечивая 38 дней торговли.

