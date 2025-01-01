В МЧС предупредили пермяков об усилении ветра до 17 метров в секунду Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Пермский ЦГМС предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях 1 октября: местами по региону ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать 17 м/с.

В ГУ МЧС по региону отметили, что такой ветер увеличивает вероятность возникновения инцидентов на коммунальных сетях, образования заторов на дорогах и увеличения количества ДТП.

В ведомстве призвали не приближаться к линиям электропередачи; в случае перебоев с электроснабжением, отключать все электрические приборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям следует придерживаться безопасного скоростного режима и соблюдать дистанцию, избегая внезапных маневров и торможений. Пешеходам необходимо проявлять осторожность при передвижении по улицам и при переходе дороги.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по прогнозам синоптиков, 1 октября может стать самым тёплым днём недели с температурой до +12 градусов.

