В Пермском крае резко потеплеет до +12 градусов Но ненадолго

Администрация Перми

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, в ночь на вторник, 30 сентября, на юге Пермского края сохранятся минусовые температуры, достигающие -2…-4°. В остальных районах, благодаря облачности, будет теплее: от 0…+3°, а непосредственно в Перми — около 0…-2°. Днем с северо-западного направления придёт теплая воздушная масса. В результате дневная температура по краю ожидается в пределах +7…+12°, а в Перми +10…+11°, при слабом западном ветре.

Предположительно, среда, 1 октября, станет самым тёплым днем текущей недели. Ночью облачно, по краю +2…+7°, в Перми +3…+5°. Днём возможны периоды прояснения, и температура повторит показатели предыдущего дня, достигая +7…+12°, в Перми около +10°. На севере и востоке территории возможны небольшие дожди в ночное и утреннее время.

В четверг в Пермский край снова ожидается поступление арктического воздуха, особенно заметное на восточных территориях региона и в Зауралье. На севере края ночью не исключены заморозки до -2°, в остальной части области +1…+4°, в Перми до +3°. Днём ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +5…+10° по краю и до +8° в Перми.

В пятницу ночью при ясной погоде возможны утренние заморозки до -3°. Облачность будет способствовать более высоким ночным температурам (+2…+4°). Днём прогнозируется преимущественно облачная погода с небольшими дождями на севере и востоке региона. Температура воздуха составит +4…+9° по области и +6…+8° в Перми.

По предварительным данным, в выходные, с продвижением центра антициклона в сторону Южного Урала, велика вероятность прояснений. Ночью ожидается от -3…+2°, а днём есть перспективы потепления до +7…+12°, осадков не прогнозируется.

