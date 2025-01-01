В Перми за 170 млн рублей продают площади автосалона с электромобилями Parkk Объект расположен по ул. Революции, 21 Поделиться Твитнуть

ПО ул. Революции, 21 в Перми на продажу выставлено торговое помещение, где располагается автосалон с электромобилями Parkk. Цена — 170,4 млн руб., что соответствует 300 тыс. руб. за квадратный метр. Информация об этом опубликована на площадке «Авито».

Площадь помещения, которое находится на первом этаже, составляет 568 кв. м. Собственник сообщает, что объект подходит для любого вида бизнеса, у него нет обременений и залогов.





Новый владелец сможет обустроить второй дополнительный вход, зону загрузки, а «для ресторана есть возможность организации летника».





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в бизнес-центре по ул. Ленина, 64 в Перми, известном как «дом с рогами», продают два коммерческих помещения на 4 и 14 этажах. Цена сделки — 107 млн руб., что соответствует 150 тыс. руб. за квадратный метр.

