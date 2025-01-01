В пермском бизнес-центре «с рогами» за 107 млн рублей продают два помещения Их площадь превышает 700 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В бизнес-центре по ул. Ленина, 64 в Перми, известном как «дом с рогами», продают два коммерческих помещения на 4 и 14 этажах. Цена сделки — 107 млн руб., что соответствует 150 тыс. руб. за квадратный метр. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Площадь офиса на четвёртом этаже составляет 495,9 кв. м, в нём представлены холл, переговорная, кухня, гардеробная, пять санузлов и кабинеты. В помещениях также установлены кондиционеры. Офис на 14-м этаже имеет площадь 217,6 кв. м, в нём нет переговорной и гардеробной. Продажей помещений занимается УК Gold Realty Group.





«Первая линия ул. Лeнина, напротив городская эспланада, ТРЦ IМALL, набережная, вблизи городская дума, театры, отели, крупные ТРЦ, жилой район, множество остановок общественного транспорта, удобная парковка», — пишет автор объявления.





Здание оснащено системами охраны, пожаротушения, в нём установлены лифты. На первых этажах представлены ресторан и кофейня, выше них — офисы компаний.

