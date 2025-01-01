Алёна Бронникова Бывший министр АПК Пермского края зарегистрировал бизнес в Запорожье Соучредителем является владелец пермского агрохолдинга Поделиться Твитнуть

Фото: Минагро Пермского края

Бывший министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков совместно с соучредителем пермских торговых центров «Айсберг» и владельцем агрохолдинга «Антар» Александром Кириленко зарегистрировали бизнес в Мелитополе (Запорожская область). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о компаниях ООО «Море» и ООО «Таврида» — 18 сентября.

Согласно указанным данным, основной вид деятельности компании «Море» — аренда и управление недвижимостью. Доли в компании распределены между учредителями в равной степени — по 50%. ООО также зарегистрировано в 77 категориях «Деятельность спортивных объектов», «Разборка и снос зданий», «Деятельность по чистке и уборке прочая, не включённая в другие группировки» и других.

Основная доля капитала в «Тавриде» принадлежит Кириленко — 80%. Компания будет заниматься выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Всего она зарегистрирована в 91 категории ОКВЭД, таких как «Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах», «Пчеловодство медового направления», «Разведение молочного крупного рогатого скота» и других.

Уставный капитал обеих компаний составляет 10 тыс. руб. Руководителем является Алина Носкова.

Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Как рассказал изданию Павел Носков, обе SPV-компании (Special Purpose Vehicle) созданы для реализации инвестпроектов. В данный момент прорабатывается два направления: строительство туристических объектов и проекты в сфере АПК. К работе планируется приступить в 2025-м или в начале 2026 года. Объём инвестиций в оба проекта может составить от 500 млн руб. на первом этапе.

Напомним, Павел Носков ранее возглавлял Агентство инвестиционного развития Пермского края, с 2021 года — краевое министерство АПК. В феврале 2025 года он покинул должность по собственному желанию. На его место была назначена глава Агентства по развитию МСП региона Анна Быкова. В данный момент, по информации Checko, он также руководит компанией по производству пластмассовых плит, труб и профилей ООО «Вармайп» в Пермском муниципальном округе.

Александр Кириленко, является соучредителем пермских ООО «ТД „Айсберг» (50%) и ООО «Айсберг Модерн» (70%), учредителем агропредприятий ООО «Антар», ООО «Пихта», КФХ «Тюш», а также компаний по аренде и управлению имуществом ООО «Пермская строительная корпорация», ООО «ПКФ «Био-Лайн», ООО «Аренда-Центр», по консультированию в вопросах коммерческой деятельности ООО «К4» и торговой компании ООО «Заправка».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.