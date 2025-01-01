Цена продажи кафе-доставки KuniOki в Перми выросла на 2 млн рублей Причина продажи — кафе является непрофильным активом строительной компании Поделиться Твитнуть

В Перми за 15 млн рублей продаётся кафe-доcтавкa японской и паназиатской кухни KuniOki. Это на 2 млн руб. дороже, чем в апреле 2025 года, когда стоимость составляла 13 млн руб. Информация об этом появилась на сервисе объявлений «Авито».

«Продaётся легeндарное кафe-доcтавкa в cамом центpе гopoдa. Этo уютнoе заведениe с aутeнтичной япoнcкой и паназиатской куxнeй, cтабильным потоком гоcтeй и oтличной peпутациeй», — пишут авторы объявления.





Причина продажи — кафе является непрофильным активом строительной компании. Сообщается, что у заведения наработанная клиентская база, полностью оборудованная кухня, бар, зал и зона выдачи, укомплектованный штат сотрудников. Годовой оборот кафе-доставки в 2024 году составил 68 млн руб. Чистая прибыль — 500-600 тыс. руб. в месяц. Помещение площадью 160 кв. м. находится в долгосрочной аренде. В нём сделан дизайнерский ремонт, есть всё необходимое оборудование для работы.





«Кафе готово к передаче новому владельцу, обучение и поддержка в течении переходного периода гарантированы. Рассмотрим варианты обмена на авто, недвижимость», — добавили собственники.





Напомним, в июне 2024 года антимонопольщики завели дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении владельца кафе KuniOki. Ведомство усмотрело признаки непристойной рекламы заведения.

