В Перми продаётся кафе-доставка японской и паназиатской кухни KuniOki Цена — 13 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми продаётся кафе-доставка японской и паназиатской кухни KuniOki. Цена — 13 млн руб. Информация об этом появилась на сервисе объявлений «Авито».

«Этo уютнoе заведениe c aутентичной японскoй и паназиaтcкoй куxнeй, cтабильным пoтoкoм гостeй и отличнoй pепутацией ( 2Гис — 1010 oтзывов, 4.9 peйтинг). Hаше кафe-доcтaвка пользуетcя спpоcом и популярнoстью cpeди ценителей суши, роллов и паназии», — говорится в объявлении.





Причина продажи: кафе является непрофильным активом строительной компании. Отмечается, что бизнес продаётся с наработанной клиентской базой и полностью укомплектованным штатом сотрудников. Годовой оборот в 2024 году составил 68 млн руб. Площадь помещения составляет 160 кв. м, находится в долгосрочной аренде.





«Кафе готово к передаче новому владельцу, обучение и поддержка в течение переходного периода гарантированы. Компания рассматривает продажу доли, размер обсуждаем при встрече», — отмечается в объявлении.





Напомним, в июне 2024 года антимонопольщики завели дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении владельца кафе KuniOki. Ведомство усмотрело признаки непристойной рекламы заведения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.