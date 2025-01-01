В Сивинском округе Прикамья переизбрали спикера думы Главой представительного органа вновь стал педагог Николай Черенев Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Сивинского муниципального округа определились с главой представительного органа. Они единогласно поддержали старшего педагога Сивинского дома творчества Николая Черенева.

По данным телеграм-канала «На местах», Черенева также делегировали в состав Совета представительных органов при Законодательном собрании Пермского края.

Отметим, с 2020 по 2025 год Черенев уже был председателем местной думы.

В сентябре текущего года в Пермском крае лишь пяти председателям дум из восьми муниципальных образований удалось сохранить свои посты и быть переизбранными в местные представительные органы.

«Новый компаньон» ранее сообщал, что в Частинском муниципальном округе новым председателем думы стал Игорь Голдобин, в Бардымском округе эту должность занял Ильгизар Вахитов, в Карагайском — Татьяна Горбунова, в Кишертском — Сергей Кузнецов, а председателем думы в Куеде стал Иван Колегов.

В понедельник, 29 сентября, стало известно, что главой думы Кишертского муниципального округа стал Сергей Кузнецов.

