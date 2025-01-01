Спикером думы Частинского округа Прикамья избран Игорь Голдобин Он уже занимал этот пост ранее Поделиться Твитнуть

Игорь Голдобин / фото: тг-канал "На местах"

В Частинском муниципальном округе Пермского края состоялись выборы председателя думы. По результатам голосования, новым спикером представительного органа власти стал Игорь Голдобин. Он также включён в состав Совета представительных органов при Законодательном собрании Прикамья. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Ранее, с 2020 по 2025 год, Голдобин уже занимал пост главы местной думы. До этого, с октября 2019 года по сентябрь 2020-го, являлся спикером Земского собрания Частинского муниципального района. А с 2015 по 2019 год возглавлял бюджетную комиссию.

Как ранее писал «Новый компаньон», по результатам сентябрьских выборов в восьми округах Прикамья в местные думы только пятерым спикерам удалось переизбраться в новые составы представительных органов. Помимо Игоря Голдобина, это Ильгизар Вахитов в Бардымском округе, в Карагайском — Татьяна Горбунова, в Кишертском — Сергей Кузнецов, в Сивинском — Николай Черенев. Все эти кандидаты были выдвинуты партией «Единая Россия».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.