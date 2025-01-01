Спикеры дум смогли переизбраться в пяти муниципалитетах Прикамья Все они выдвигались партией «Единая Россия» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В восьми территориях Прикамья состоялись выборы в местные думы. По предварительным данным, пятерым спикерам удалось переизбраться в новые составы представительных органов.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», в Бардымском округе это Ильгизар Вахитов, в Карагайском — Татьяна Горбунова, в Кишертском — Сергей Кузнецов, Сивинском — Николай Черенев, Частинском — Игорь Голдобин. Все эти кандидаты были выдвинуты партией «Единая Россия».

Спикеров новых составов дум планируется определить на ближайших заседаниях.

Напомним, ранее стало известно о результатах выборов в муниципалитетах. Во время голосования с 12 по 14 сентября из 140 распределённых мандатов 117 получила «Единая Россия».

