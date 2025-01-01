Опубликованы предварительные итоги муниципальных выборов в Прикамье Из 140 распределённых мандатов 117 получила «Единая Россия» Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае подвели предварительные итоги муниципальных выборов, которые состоялись 12-14 сентября 2025 года. В течение трёх дней прошли восемь основных и три дополнительных выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края.

Распределение мандатов с учётом основных и дополнительных выборов выглядит следующим образом.

Из 140 распределённых мандатов 117 получила «Единая Россия», шесть — «Новые люди», пять — ЛДПР, по четыре — КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и самовыдвиженцы.

В думу Бардымского, Еловского, Кишертского, Куединского, Сивинского и Частинского округов было избрано по 15 депутатов. Наибольшая явка была отмечена в Бардымском округе — 81,08%.

В Березниковскую городскую думу было избрано 28 депутатов при явке в 34,78%, а в думу Карагайского округа избрали 19 депутатов. Явка — 57,05%.

Напомним, по результатам обработки всех бюллетеней на выборах губернатора Пермского края Дмитрий Махонин занимает первое место с 70,94% голосов. Ксения Айтакова (КПРФ) получила 10,3% голосов избирателей, Олег Постников (ЛДПР) — 7,89%. Денис Шитов («Новые люди») набрал 5,87% голосов, а Людмила Караваева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 3,26%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.