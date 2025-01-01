На выборах губернатора Прикамья Дмитрий Махонин набрал почти 71% голосов Явка избирателей превысила 46% Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

После обработки 100% избирательных бюллетеней Дмитрий Махонин, баллотирующийся на пост губернатора Пермского края, лидирует с результатом 70,94% голосов, сообщили в ЦИК.

Ксения Айтакова (КПРФ) заручилась поддержкой 10,3% избирателей, Олег Постников (ЛДПР) получил голоса 7,89% граждан, принявших участие в голосовании. Денис Шитов («Новые люди») набрал 5,87% голосов избирателей. Людмила Караваева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») получила поддержку 3,26% избирателей.

Прикамье выбирало губернатора три дня — с 12 по 14 сентября. По предварительным данным (на 18:00 14 сентября), явка избирателей превысила 46% (более 913,2 тыс. чел.). Всего в регионе по спискам крайизбиркома — более 1,9 млн избирателей. На предыдущих выборах главы региона в 2020 году явка составляла 35,72%.

