В Кишертском округе Прикамья выбрали спикера думы Представительный орган возглавил Сергей Кузнецов

Депутаты Кишертского муниципального округа избрали председателя местной думы. По результатам голосования единогласную поддержку получил Сергей Кузнецов. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

По решению думы спикера включили в Совет представительных органов при Законодательном собрании Пермского края.

С 2020 по 2025 год Кузнецов руководил думой первого созыва в этом округе, а ранее, с октября 2016-го по сентябрь 2020 года, он занимал должность спикера в Земском собрании Кишертского муниципального района.

Напомним, в сентябре в восьми округах Пермского края в местные думы только пятерым спикерам удалось переизбраться в новые составы представительных органов.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Частинском муниципальном округе думу возглавил Игорь Голдобин, в Бардымском округе — Ильгизар Вахитов, в Карагайском — Татьяна Горбунова, в Кишертском — Сергей Кузнецов, в Сивинском — Николай Черенев, а в Куединском — Иван Колегов.

