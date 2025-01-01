Принято решение о КРТ в микрорайоне Комсомольский в Перми Аукцион на право реновации объявят в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В ближайшее время будет объявлен аукцион на проект комплексного развития двух территорий в микрорайоне Комсомольский по ул. Хабаровской и ул. Вагонной в Перми. Об этом сообщает минимущества Прикамья.

Общая площадь двух участков составляет около 25 га, на территории находятся 56 многоквартирных домов общей площадью более 41,9 тыс. кв. м, а также объекты нежилого назначения. Как подчёркивают в минимущества региона, микрорайон Комсомольский находится в 20 минутах езды от центра Перми, здесь есть вся необходимая транспортная и социальная инфраструктура, места для прогулок и отдыха.

Собственники домов, не признанных аварийными, но соответствующих критериям, приняли решение о включении домов в границы КРТ. Вместо старых домов здесь появится новое современное жильё. В целом победителю торгов необходимо будет расселить 24 многоквартирных ветхих и аварийных дома.

Реализовать проект необходимо будет в течение 15 лет с момента заключения договора о КРТ.

Напомним, торги на право КРТ в м/р Комсомольский были объявлены Министерством имущества Пермского края в конце марта. Аукцион должен был состояться 29 апреля. Реновации подлежала территория площадью около 21 га, ограниченная улицами Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной.

В августе текущего года было принято решение расширить зону КРТ в Комсомольском до несмежной площадки по улицам Хабаровской и Вагонной.

