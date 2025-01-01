С укравшего 1,7 млн рублей подрядчика ремонта больницы в Прикамье взыскали ущерб Вместо указанного в смете линолеума он закупил более дешёвый Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядчик по выполнению капитального ремонта в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в одном из медучреждений Прикамья похитил в ходе работ более 1,7 млн руб. Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю, его отправили в тюрьму, а также взыскали причинённый ущерб и уголовный штраф.

«Руководитель компании в 2018 году заключил с Соликамской городской больницей два государственных контракта на капитальный ремонт поликлиники. В ходе работ подрядчик, имея умысел на хищение бюджетных средств, закупил и уложил более дешёвый линолеум, чем тот, который был предусмотрен проектно-сметной документацией. Данные действия нанесли учреждению здравоохранения ущерб в размере более 1,7 млн руб.», — рассказали в ведомстве.

Как писал ранее "Новый компаньон", суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом 900 тыс. руб. и возмещение вреда. При обжаловании приговора было учтено, что уложенный линолеум используется, и размер взыскания был снижен с учётом затраченных на его приобретение денег до 235 тыс. руб.

По информации судебных приставов, для своевременного исполнения финансовых обязательств на денежные средства, хранящиеся на счетах в банках должника, было обращено взыскание. Штраф и ущерб взысканы в полном объёме.

