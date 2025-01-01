За мошенничество при строительстве больницы в Прикамье осуждён глава частной компании Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд признал главу частной компании виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом при выполнении государственного контракта.

Оперативники ФСБ выяснили, что при возведении больницы в Соликамске по нацпроекту «Здравоохранение» возглавляемой осуждённым организацией были использованы материалы, не соответствующие требованиям, что причинило медучреждению ущерб в размере 1,7 млн руб. Было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил бизнесмена к трём годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 234 тыс. руб., возмещению ущерба в 1,7 млн руб. в пользу больницы, а также лишил права участвовать в государственных и муниципальных торгах на 2,5 года, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.