В Прикамье выпал первый снег Он зафиксирован в Сивинском округе

фото: Пермский ЦГМС

В Сивинском округе 28 сентября жители посёлка Северный Коммунар зафиксировали первый снег. Осадки выпадали крупными хлопьями и оседали на ещё зелёную растительность. Об этом пишет «Рифей».

Синоптики отмечают, что сентябрь в Пермском крае может стать одним из самых холодных за последние годы: ночью температура опускалась до -5° C. По прогнозам специалистов, значительного потепления ожидать не стоит — регион остаётся под влиянием антициклона, а вероятность арктических вторжений сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Прикамье ожидается аномальное похолодание. По прогнозам, на севере края отклонение от средних значений составит 2-3 градуса, а на юге и юго-востоке — до 4-5 градусов.





