В Прикамье ожидается аномальное похолодание

Архив ИД «Компаньон»

В ближайшие дни в регионе ожидается резкое похолодание: температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы, предупреждают синоптики. По прогнозам, на севере края отклонение от средних значений составит 2-3 градуса, а на юге и юго-востоке — до 4-5 градусов. Об этом пишет ВЕТТА.

Как пояснил специалист ГИС-центра Андрей Шихов, в ночь на воскресенье в Пермский край начнёт поступать арктический воздух, что приведёт к стремительному снижению температур. Уже утром в северных районах возможны заморозки до -2° C, а в Перми и центральной части региона днём воздух прогреется лишь до +6° C.





Пик похолодания ожидается в ночь на понедельник: в Перми температура может опуститься до -4° C, а на востоке края — до -7° C. В южных территориях, включая Чернушку и Октябрьский, синоптики не исключают снег.





Потепление до +10° C прогнозируется лишь к середине следующей недели, когда в регион начнёт поступать более мягкая воздушная масса с северо-запада.

