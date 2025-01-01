В минтуризма Прикамья сменится руководитель Юлия Ветошкина уходит с поста Поделиться Твитнуть

Юлия Ветошкина

Константин Долгановский

Глава министерства по туризму Пермского края Юлия Ветошкина покидает свою должность. В качестве исполняющего обязанности главы ведомства на её место поставят заместителя Сергея Хорошутина.

По данным газеты «Звезда», Хорошутин приступит к обязанностям уже с 29 сентября. Об этом издание сообщает со ссылкой на свои источники.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе 2021 года Юлию Ветошкину назначили министром по туризму и молодёжной политике Пермского края. До этого она возглавляла краевое агентство по туризму и молодёжной политике.

В январе того же года агентство было реорганизовано в министерство.

Отметим, до 2012 года Ветошкина работала заместителем начальника управления протокола и внешних связей в правительстве Ярославской области. Позже, с ноября 2012 по 2016 год, она возглавляла агентство по туризму Ярославской области, а в 2017—2018 годах занимала пост руководителя управления туризма минкульта Московской области.

