Агентство по туризму и молодёжной политике Пермского края возглавила чиновник из Ярославля

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В ходе аппаратного совещания губернатор Пермского края Максим Решетников представил нового руководителя агентства по туризму и молодёжной политике региона. Юлия Ветошкина приступила к работе 14 октября.

Глава региона охарактеризовал нового руководителя агентства как опытного и знающего человека и пожелал ей успехов на новой должности.

Юлия Ветошкина до 2012 года она работала заместителем начальника управления протокола и внешних связей правительства Ярославской области. С ноября 2012 по 2016 год возглавляла агентство по туризму Ярославской области. В 2017—2018 годах занимала должность руководителя управления туризма минкульта Московской области.