Мария Сыропятова Министерство по туризму возглавила Юлия Ветошкина Ранее она возглавляла агентство по туризму Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Ветошкина

Константин Долгановский

Юлия Ветошкина назначена министром по туризму и молодёжной политике Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Ранее она возглавляла краевое агенство по туризму и молодёжной политике.

Напомним, с 10 января наступившего года вступило в силу постановление краевого правительства о реорганизации агентства в министерство.

Его курирует вице-премьер краевого правительства по вопросам информационного развития, связи и туризма Алексей Черников.

Агентство было учреждено в октябре 2018 года. До этого функции в сфере туризма выполняло министерство культуры, функции в области молодёжной политики — министерство образования.

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