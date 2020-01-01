В краевом правительстве появилось министерство по туризму Поделиться Поделиться Твитнуть

Агентство по туризму и молодёжной политике Пермского края получило статус министерства. Соответствующее постановление краевого правительства принято 30 декабря, оно вступает в силу с 10 января. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, в нём закрепляется, что министерство входит в блок вице-премьера по вопросам информационного развития, связи и туризма Алексея Черникова.

Напомним, эти преобразования в ноябре, представляя структуру нового правительства, анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Агентство по туризму и молодёжной политике было учреждено в октябре 2018 года. Ранее функции в сфере туризма выполняло министерство культуры, функции в области молодёжной политики — министерство образования. С октября 2019 года агентство возглавляет чиновник из Ярославля Юлия Ветошкина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.