Ещё один фирменный магазин сети «Алёнка» открылся в Перми В нём представлена продукция 16 российских кондитерских предприятий

фото: ТРЦ "Планета"

В ТРЦ «Планета» в Перми 25 сентября начал работу фирменный кондитерский магазин «Алёнка», сообщили в пресс-службе торгово-развелкательного центра. Магазин находится на первом этаже ТРЦ и занимает площадь 42 кв. м.

Покупателям предлагается выбор из продукции 16 российских кондитерских предприятий, включая известные фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и концерн «Бабаевский». В магазине можно найти как классические сладости и популярные бренды, так и продукцию региональных фабрик холдинга, новые разработки и уникальный шоколад ручной работы.

Cеть фирменных кондитерских магазинов «Алёнка» является розничным подразделением производственного холдинга «Объединенные кондитеры».

Напомним, первый фирменный кондитерский магазин «Алёнка» открылся в Перми в октябре 2024 года. Он находится на ж/д вокзале Пермь II.

