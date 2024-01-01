В Перми открылся первый фирменный кондитерский магазин «Алёнка» Он заработал на железнодорожном вокзале Поделиться Твитнуть

фото тг-канала федеральной сети магазинов "Алёнка"

В здании ж/д вокзала Пермь II открылся первый в городе фирменный кондитерский магазин «Алёнка». Об этом сообщили в тг-канале федеральной сети ещё 11 октября.

«Как и в любом нашем магазине, здесь представлен широкий ассортимент самых разных и очень свежих кондитерских изделий прямо с наших фабрик. Рады, что теперь наша продукция стала ближе и доступнее жителям этого чудесного города. Ждём в гости!» — говорится в информации.

Адрес магазина — ул. Ленина, 89, график работы с 8.00 до 20.00.

В торговой точке реализуется шоколад, карамель, конфеты, зефир, вафли, торты и пр. компаний «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Рот Фронт», входящих в холдинг «Объединённые кондитеры».

Всего в России в настоящее время работает 110 кондитерских магазинов сети «Алёнка», 44 из них в Москве, 9 — в Новосибирске, 5 — в Екатеринбурге.









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