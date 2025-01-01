Екатерина Мизулина отправила в Пермский край учебники по обществознанию Ранее о их нехватке в школах сообщила прикамская ученица Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Екатерины Миузилиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что выслала в Прикамье учебники по обществознанию.

«Как и обещала, учебники по обществу прибыли в одну из школ Пермского края (номер школы не называю сознательно) — вместе с поздравлением от меня педагогам к предстоящему Дню учителя», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в начале сентября руководитель Лиги безопасного интернета опубликовала видео, где подростки уничтожают учебную литературу (в основном по обществознанию) в лесу. После этой публикации Мизулина получила большое количество сообщений от школьников, жалующихся на нехватку учебных пособий. Среди обратившихся была и ученица из Пермского края. Она указала на то, что в её учебном заведении наблюдается недостаток именно тех книг, которые были показаны в ролике в процессе уничтожения.

В ответ на это Мизулина пообещала предоставить учебники по обществознанию для класса подписчицы, проживающей в Пермском крае.

Позже в краевом минобре прокомментировали ситуацию с учебной литературой в школах региона, отметив, что фонд учебной литературы в учебных заведениях регулярно обновляется. К началу учебного года дополнительно поставлены учебники по истории, математике, русскому языку, физике и др. В то же время учебники по обществознанию «находятся в разработке» и они не введены в федеральный перечень учебников.

