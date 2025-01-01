В минобре Прикамья объяснили нехватку учебников по обществознанию Ранее Екатерина Мизулина пообещала прислать их в Пермский край Поделиться Твитнуть

Фото: министерство образования Архангельской области

В Министерстве образования Пермского края прокомментировали ситуацию с учебной литературой в школах. В ответе на запрос «Нового компаньона» в минобре пояснили, что фонд учебной литературы в учебных заведениях регулярно обновляется. Так, к началу учебного года дополнительно поставлены учебники по истории, математике, русскому языку, физике и др. Что касается учебника по обществознанию, то он «находится в разработке и не введён в федеральный перечень учебников».

В краевом минобре добавили, что по информации, предоставленной в ведомство муниципалитетами, потребность школ в учебниках и учебных пособиях обеспечена в полном объёме.

«Комплексная работа министерства, муниципалитетов и школ позволяет обеспечить наличие всей необходимой учебной литературы для школьников во всех школах края», — отметили в минобре.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина разместила видеоролик, где группа подростков сжигает учебники (в основном по обществознанию) в лесу. После этого инцидента ей пришло множество сообщений от школьников, которые пожаловались на дефицит учебных материалов. Одно из таких обращений было от школьницы из Прикамья. Она сообщила, что в её школе как раз не хватает учебников, которые ученики на видео рвут и жгут.

После этого Мизулина пообещала отправить учебники по обществознанию для класса подписчицы из Пермского края.

