Екатерина Мизулина пообещала прислать в Пермский край учебники по обществознанию И высказалась о видеороликах, на которых дети жгут учебную литературу

Екатерина Мизулина записала видео в тг-канале из Перми

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале видеоролик, где группа подростков сжигает новые учебники в лесу. После этого инцидента, Мизулина получила множество сообщений от школьников, жалующихся на дефицит учебных материалов. Одно из таких обращений поступило от девочки из Пермского края. «У нас в школе как раз не хватает этих учебников, которые они порвали и сожгли», — написала школьница.

Екатерина Мизулина отреагировала на проблему с уничтожением учебников, подчеркнула недопустимость подобного обращения с учебной литературой, отметив важность бережного отношения к имеющимся ресурсам, и пообещала приобрести и отправить необходимые учебники по обществознанию для класса подписчицы из Пермского края.

По словам главы ЛБИ, жалобы на уничтожение учебников стали регулярными. Мизулина выразила уверенность, что причиной вандализма является стремление подростков к популярности и созданию контента для социальных сетей. Дети портят и уничтожают учебники ради хайпа и привлечения внимания в Интернете, считает Мизулина.

