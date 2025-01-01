Жителей Пермского края предупредили о звуках сирен Очередная плановая проверка систем оповещения пройдёт в этом году 1 октября Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Министерство территориальной безопасности Пермского края предупредило жителей о срабатывании системы оповещения населения. Очередная плановая проверка пройдёт в этом году 1 октября.

«1 октября пройдёт всероссийская масштабная проверка систем оповещения населения — с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением телерадиовещания с перерывом вещательных программ. Проверка проводится в плановом режиме и носит учебный характер», — рассказали в ведомстве.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 10:40 и будет доводиться до населения в течение трёх минут. Жителей просят сохранять спокойствие и включить теле- и радиоприёмники для получения актуальной информации.

Проверка проводится ежегодно осенью и весной по всей стране для контроля работоспособности всех средств оповещения и оценки готовности дежурного персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В прошлом году осенняя проверка проходила 2 октября.

