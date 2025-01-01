В Перми сегодня пройдёт проверка систем оповещения населения Жители услышат вой сирен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 5 марта пройдёт комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Сигнал будет доводиться в течение трёх минут. Тестирование начнётся в 10:40 и продлится до 10:43.

Как писал ранее «Новый компаньон», проверка будет проводиться с включением узлов сиренного и речевого оповещения, с подвижных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами, и мобильных комплексов оповещения. До жителей краевой столицы будет доводиться сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

Такая проверка носит учебный характер, она проводится дважды в год во всех регионах России. Жители услышат электросирены и громкоговорители, сигнал «Внимание всем!» пройдёт в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Жителей просят соблюдать спокойствие, включить теле- и радиоприёмники и прослушать информацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.