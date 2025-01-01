Алёна Бронникова В Перми 5 марта вновь зазвучат сирены Проверка системы оповещения пройдёт в течение трёх минут Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми вновь пройдёт комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Она будет проводиться с включением узлов сиренного и речевого оповещения, с подвижных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами, и мобильных комплексов оповещения.

Как сообщает Пермская дирекция дорожного движения, в течение трёх минут до пермяков будет доводиться сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие». Тестирование системы начнётся с 10:40 и продлится до 10:43 в среду, 5 марта.

Отмечается, что проверка носит учебный характер, она пройдёт в плановом режиме по всей России. Жителей просят соблюдать спокойствие, включить теле- и радиоприёмники и прослушать информацию.

В середине февраля звук сирены могли услышать жители Орджоникидзевского района Перми. На Камской ГЭС 14 февраля проходила тренировка на случай угрозы БПЛА.

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