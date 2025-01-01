Алёна Бронникова Жители Перми 14 февраля могут услышать звук сирены На Камской ГЭС проведут тренировку на случай угрозы БПЛА Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Орджоникидзевского района Перми 14 февраля могут услышать звук сирен. Об этом предупреждает городская единая дежурно-диспетчерская служба.

На Камской ГЭС в этот день будет проходить обучение персонала по отработке действий в случае возникновения угрозы воздействия беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ведомстве сообщают, что во время тренировки будет задействована внутренняя громкоговорящая связь, в связи с этим находящиеся рядом с гидроэлектростанцией люди могут услышать вой сирены.

Напомним, в конце января в нескольких районах Перми сработали системы оповещения населения, жители услышали вой сирен. Власти объяснили это комплексной проверкой готовности системы — внеплановый запуск электросирен произошёл во время сопряжения локальных систем оповещения с региональной.

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