Половдье в Прикамье может начаться раньше обычного На март запланированы осмотры ГТС Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

На совещании Межведомственной рабочей группы, занимающейся регулированием работы гидроузлов Волжско-Камского каскада, была представлена информация от Росгидромета о текущей гидрометеорологической ситуации в Волжском бассейне и прогнозах на половодье.

С начала года наблюдаются сложные условия из-за продолжительного аномального тепла и таяния снега, что привело к увеличению водного притока на Верхней Волге. В связи с этим были повышены сбросы на водохранилищах на Волге.

Температурные аномалии в Пермском крае также оказали влияние на водоёмы, что привело к уменьшению толщины ледяного покрова на реках и озерах и может означать более раннее начало ледохода. Однако режим работы гидроузлов на Каме (Камская и Воткинская ГЭС) остался без изменений, и ГЭС функционируют в соответствии с графиком.

Для безопасного прохождения половодья в крае утверждён План основных противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2025 года, который направлен местным властям. Министерство природы Пермского края рекомендовало муниципалитетам провести необходимые работы на прудах и водохранилищах, создать аварийные бригады и информировать население о потенциально опасных природных явлениях.

В марте 2025 года планируется заслушать отчёты местного самоуправления о готовности к прохождению половодья, а также провести осмотры дамб и других гидротехнических сооружений.

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