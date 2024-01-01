В Перми на три минуты включат сирены Жителей просят сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 2 октября пройдёт комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Она предполагает включение сирен и речевого оповещения со стационарных и мобильных комплексов.

Сигнал «Внимание всем!» будет доводиться до жителей краевого центра в течение трёх минут (в период с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут).

«Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-, радиоприемники и прослушать информацию. Проверка системы оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер», — подчёркивается в информации городских властей.

Ранее сообщалось, что пермяки, живущие в районе «Мотовилихинских заводов», теперь еженедельно, по пятницам, в 14:00 будут слышать заводские сирены. Администрация предприятия просит жителей сохранять спокойствие, так как тревога будет учебной, и нужна она для проверки работы систем оповещения. Как долго продлятся еженедельные проверки, на МЗ не рассказали.

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