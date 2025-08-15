В Перми началось строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе «Прикамье»
Подрядная организация занялась подготовкой основания для будущего покрытия
В Перми на территории лыжной базы «Прикамье» стартовали работы по возведению лыжероллерной трассы. Она протянется на 3,4 км и будет пролегать через лесной массив, используя естественный рельеф местности с чередованием подъёмов и спусков. Об этом сообщили в Минстрое Пермского края.
В настоящее время подрядная организация занимается подготовкой основания для будущего покрытия.
Для обеспечения безопасности и комфорта спортсменов вдоль всей трассы будет установлено освещение и ограждения в зонах спусков и поворотов. Предусмотрено и создание трибун, рассчитанных на 100 зрительских мест. Дополнительно на территории будет установлено электронное табло для отображения информации и система видеонаблюдения.
Со следующего года на этой трассе получат возможность тренироваться в течение всего года как юные, так и взрослые спортсмены, а также лыжные команды.
Напомним, в прошлом году торги по строительству летней трассы на лыжной базе «Прикамье» (ул. Агрономическая, 23) выиграл «Техдоргрупп». Муниципальный контракт на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и работ по строительству объекта был заключён на 154,57 млн руб. Положительное заключение госэкспертизы проект получил 15 августа 2025 года.
