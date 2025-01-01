Алёна Бронникова Проект лыжероллерной трассы в Перми прошёл госэкспертизу Строительство должно завершиться в 2027 году Поделиться Твитнуть

Проект строительства спортивной трассы для лыжероллеров в Кировском районе Перми прошёл государственную экспертизу. Положительное заключение было выдано 15 августа. Информация об этом опубликована в ЕГРЗ.

Проект подготовили кировское ООО «Институт дорпроект» и пермское ООО «Техдоргрупп». Экспертизу провело КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Застройщиком выступает ГКУ ПК «Управление капитального ремонта Пермского края».

Напомним, в прошлом году торги по строительству летней трассы на лыжной базе «Прикамье» (ул. Агрономическая, 23) выиграл «Техдоргрупп». Муниципальный контракт на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и работ по строительству объекта был заключён на 154,57 млн руб.

Протяжённость асфальтобетонной трассы составит 3,3 км, ширина — 6 м. На трассе установят ограждение, освещение и построят сборно-разборные трибуны на 100 зрителей. Работы должны быть завершены до 31 октября 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.