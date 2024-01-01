Лыжероллерную трассу в Перми построит «ТехДорГрупп» С компанией подписан контракт на 154 млн рублей Поделиться Твитнуть

МКУ «Управление технического заказчика» и ООО «ТехДорГрупп» заключили муниципальный контракт на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и работ по строительству спортивной трассы для лыжероллеров по адресу: Пермь, ул. Агрономическая, 23. Об этом сообщили в управлении капитального строительства мэрии.

Протяжённость трассы составит 3 км, на объекте также появится трибуна на 100 мест и будет оборудовано освещение. Работы завершатся в 2025 году.

ООО «ТехДорГрупп» стал единственным участником закупки, поэтому контракт с ним заключён по начальной (максимальной) цене — 154 572 204,98 руб.

«ТехДорГрупп» был основан в 2009 году, учредитель и гендиректор предприятия Денис Останин. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей, мостов, тоннелей, жилых и нежилых зданий и пр.

Согласно финансовой отчётности за 2023 год, выручка ООО выросла до 4,1 млрд руб. (+43%), а чистая прибыль понизилась до 37,6 млн руб. (-19%).

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