Зарина Ситдикова На лыжной базе в Перми за 154 млн рублей построят трассу для катания летом Всесезонным для спортсменов станет комплекс «Прикамье» Поделиться Твитнуть

В следующем году лыжная база «Прикамье» в Кировском районе Перми станет всесезонной — на объекте построят лыжероллерную трассу для катания летом. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Первым на это обратило внимание ИА «Текст».

В соответствии с техническим заданием, лыжероллерная трасса будет оборудована на ул. Агрономической, 23. Длина трассы составит 3,3 км, ширина — 6 м. Дополнительно будет построена стартовая поляна. Покрытие трассы — асфальтобетонное. В местах пересечения спортивного маршрута с ручьями исполнителю работ предстоит возвести мосты. На трассе установят ограждение, освещение и построят сборно-разборные трибуны на 100 зрителей. Кроме того, должна быть подготовлена инфраструктура для дальнейшей установки системы видеонаблюдения и трансляции соревнований, электронного табло в зоне старта и финиша. Одновременно на трассе смогут тренироваться до 25 человек.

Подрядной организации предстоит разработать проектную документацию, выполнить инженерные изыскания, а затем построить трассу. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 154,5 млн руб.

Приём заявок для участия в электронном аукционе по выполнению работ завершится 28 октября текущего года. На объект подрядная организация должна выйти 1 мая 2025 года. Строительство необходимо завершить до 31 октября следующего года.

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