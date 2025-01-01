Экологи подготовили вековой дуб в Перми к зиме Ранее дерево получило охранный статус Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ «ГорЗеленСтрой» / https://vk.com/gorzelenstrojperm

В Перми сотрудники МКУ «ГорЗеленСтрой» провели уходные работы за вековым дубом на ул. Революции, 3. Специалисты провели осенний полив и удобрение столетнего дерева, процедуру повторят до установления постоянного снежного покрова. Об этом сообщает МКУ «ГорЗеленСтрой».

Специалисты также оценили состояние дуба — у него не обнаружено признаков усыхания, поражения паразитическими грибами, нет насекомых-вредителей.





Напомним, в Перми комиссия управления по экологии и природопользованию администрации Перми включила столетний дуб у реки Егошихи в Реестр особо ценных зелёных насаждений . Позднее городская администрация присвоила дереву охранный статус . Однако в сентябре коммунальщики разворошили почву у его корней, после чего экологи забили тревогу и рассказали о необходимости провести восстановительные работы.





Дерево-старожил посадили более ста лет назад около дома №20 на ул. Егошихинской. Самой улицы уже нет, а дерево чудом уцелело при постройке в этом месте многоэтажек, новой дороги и Средней дамбы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.