В Перми дуб-старожил на Революции включили в реестр особо ценных зелёных насаждений Мэрия должна определить для дерева режим содержания Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми комиссия управления по экологии и природопользованию администрации Перми включила столетний дуб у реки Егошиха в Реестр особо ценных зелёных насаждений. Об этом сообщила координатор проекта «Слушай соловья», экоактивистка Надежда Баглей на своей странице в соцсетях.

Новый статус для векового дерева — это новые возможности, но они сами не реализуются, — сообщила «Новому компаньону» Надежда Баглей.

«Теперь УЭП (управление по экологии и природопользованию администрации Перми — Прим.ред.) должно направить в Пермблагоустройство режим содержания дуба для подрядчика. Предусмотреть всё пространство у дуба между дорогой и тротуаром, содержать либо в категории «луговой газон» без стрижек в течение лета, либо заполнить это пространство массивом из шиповника, а также восстановить ограждение, которое у дуба демонтировали в 2024 году», — пояснила экоактивистка.

Дерево-старожил посадили более ста лет назад около дома №20 на улице Егошихинская. Самой улицы уже нет, а дерево чудом уцелело при постройке в этом месте многоэтажек, новой дороги и Средней дамбы

Максим Артамонов

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале этого года Надежда Баглей также подала заявку в управление экологии и природопользования администрации Перми на инвентаризацию деревьев Архиерейского сада, чтобы включить их в реестр особо ценных зелёных насаждений. Вместе с заявкой она отправила в ведомство документ о создании Сада в 1864 году и схему его размещения, а также дендроплан 1959 года с указанными сохранившимися деревьями (более 100 ед.)

Напомним, комиссию по защите особо ценных деревьев Перми городские власти создали в июне прошлого года. Её возглавил начальник управления по экологии и природопользованию мэрии Дмитрий Андреев. Комиссия состоит из 11 человек. Это учёные ПГНИУ и ПГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова, представители Горзеленстроя, сотрудники администрации и участники экологических организаций.

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